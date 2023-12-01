نيوزيلندا ولوس أنجلوس وأستراليا تفتح أبوابها للمصريين للتصويت بانتخابات الرئاسة

نقلت الفضائية الأولى من خلال مراسل التليفزيون المصري أحمد الحسيني من داخل غرفة العمليات المركزية التى خصصتها الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة عملية التصويت بالخارج والتى بدأت منذ الساعة العاشرة أمس في جولة نيوزيلندا وهناك فرق توقيت يصل الى نحو ١١ ساعة فكانت الساعة العاشرة مساء امس و التاسعة صباحا بتوقيت مصر.

وبالتالي جميع اللجان بالخارج تفتح ابوابها أمام الناخبين من المصريين المقيمين بالخارج او الزائرين في تمام الساعة التاسعة صباحا حسب التوقيت لكل دولة.

لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، ونيوزلندا، واستراليا

بعد نيوزيلاندا، فقد تلتها استراليا، فقد فتحت اللجان أمام المصريين الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباحا فمن المقرر ان تكون اخر لجنة تفتح ابوابها للناخبين في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية والتى تفتح في التاسعة صباحا بتوقيت لوس أنجلوس وتوقيت مصر.



ومن المقرر، في تمام السابعة مساء ان يدلي المستشار أحمد البنداري مدير الجهاز التنفيذي الهيئة الوطنية للانتخابات بكلمة وتصريحات عن فتح اخر لجنة اليوم في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ وكان ايضا كان ادلى بكلمة صباح اليوم الساعة العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة اعلن فيها عن انتظام العملية الإنتخابية في اللجان التى فتحت ابوابها امام الناخبين في تمام التاسعة صباحا حسب توقيت كل دولة، وهناك ١٠٦ عدد من اللجان موزعة على ١٣٧ سفارة في ١٢١ دولة حول العالم.



ادلى المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات بتصريحات دعا فيها جموع المصريين للادلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الانتخابي.