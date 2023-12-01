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رئيس التحرير
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رياضة

مؤهلة لأولمبياد باريس

وصول مسئولو لجنة المسابقات والحكام للبطولة الأفريقية للشراع مصر 2023

صدى البلد

استقبل الدكتور الباسل عبدالله رئيس اتحاد الشراع مسئولي لجنة السابقات ولجنة الحكام الرئيسية لبطولة أفريقيا مصر 2023 والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 والمقامة بمنتجع بالم رويال سوما باي بالغردقة في الفترة من 1 حتى 8 ديسمبر. 


وعين الاتحاد الدولي للشراع 3 حكام في لجنة المسابقات الرئيسية للبطولة ويعاونهم 8 حكام مصريين في إدارة المسابقات بالبطولة ، بجانب لجنة الحكام الرئيسية التي تم تعيينها من الاتحاد الدولي للشراع والتي تضم 9 حكام من بينهم 7 حكام دوليين وحكمين محليين من قارة أفريقيا. 


ووصل مسئولي لجنة الحكام ولجنة المسابقات قبل انطلاق البطولة من أجل مراجعة الاجراءات الكاملة حيث كان في استقبالهم المهندس الباسل عبدالله وتم مراجعة كافة الترتيبات الخاصة باطلاق البطولة الأفريقية. 


ويشارك في منافسات البطولة 45 لاعب ولاعبة من 10 دول وهم: “مصر، الجزائر، أنجولا، ليبيا، موريشيوس، المغرب، موزمبيق، سيشل، السودان، وتونس“.


وتقام البطولة في منافسات iLCA6 سيدات وiLCA7 رجال حيث يتأهل لدورة الألعاب الأولمبية أصحاب المركزين الأول والثاني في كل منافسة ومنافسات فورملا كايت رجال وسيدات وiQFOiL رجال وسيدات حيث يتأهل لدورة الألعاب الأولمبية صاحب المركز الأول في كل منافسة.


وينظم الاتحاد المصري للشراع برئاسة مهندس دكتور الباسل عبد الله، منافسات البطولة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للعبة ووزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي.


وتضم قائمة لاعبو المنتخب الوطني في منافسات قارب ILCA-7 رجال  “علي بدوي، عمر أسامة، مهند أيمن، وشريف منصور“ ، بينما تضم قائمة لاعبو المنتخب قارب ILCA-6 “خلود منسي، مريم إيهاب، آية أسامة، وشهد السيد“ ، وتضم قائمة لاعبو المنتخب قارب iQFoil رجال “محمد الصفتي، ومؤمن معروف“، ويقود المنتخب المصري للشراع فنيًا محمد جمال.

وكلف مجلس إدارة الاتحاد المصري للشراع، المهندس محمد يوسف عضو مجلس الإدارة، بمنصب مدير البطولة الأفريقية.

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