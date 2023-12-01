ملك البحرين يعلن إطلاق خطة العمل الوطنية لتحقيق الحياد الكربوني

COP28...

أعلن العاهل البحريني الملك حمد بن خليفه آل عيسي عن خطة العمل الوطنية "Blueprint Bahrain" لتحقيق الحياد الكربوني من خلال ثلاثة مسارات: الاقتصاد منخفض الكربون، والتكيّف مع التغيّر المناخي، وخلق فرص مستدامة في الاقتصاد الأخضر الجديد.

وأكد الملك حمد خلال كلمته في أعمال قمة الدورة 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" علي التزام البحرين باتفاقية باريس وبمتابعة ما أعلنت عنه في "قمة غلاسكو" بشأن خفض الانبعاثات بنسبة 30% بحلول عام 2035 والوصول للحياد الكربوني في عام 2060.

وذكر أيضا انه تم تدشين استراتيجية وطنية للطاقة وإطلاق صندوق لتكنولوجيا المناخ بقيمة 750 مليون دولار.

وأشار الي ان المملكة أيضا قامت بتأسيس منصة "صفاء" لتعويض الانبعاثات الكربونية حيث سيتم توجيه إيراداتها لتمويل مشاريع إقليمية ودولية تختص في ذلك.

وأعرب العاهل البحريني في ختام كلمته عن تأييد بلاده الكامل لـ "إعلان كوب 28 بشأن المناخ والإغاثة والتعافي والسلام مضيفا : نأمل أن يسهم في إحلال السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط والعالم.