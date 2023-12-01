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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الجالية المصرية بروما تنظم ورش عمل للتوعية بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية

صدى البلد

رفعت الجالية المصرية بروما ولاتسيو بـ إيطاليا، حالة الإستعداد القصوي للإنتخابات الرئاسية، من خلال حث المصريين المتواجدين بالخارج بأهمية المشاركة في العرس الإنتخابي.

وأعلن رئيس الجالية عادل عامر، تنظيم مجموعات عمل للتوعية بأهمية المشاركة في الإنتخابات المقبلة لمقبلة المقرر إجراؤها في أيام 1 و2 و3، ديسمبر 2023، كما أعلن فتح القنصلية المصرية خلال أيام الأجازة للتسهيل علي المقمين بالخارج عمل اى تعاملات قنصلية تخص المواطنين المصريين .


وأكد عامر، علي أن المشاركة في الإنتخابات هي ترسيخ للإنتماء والولاء للوطن  في إطار الإهتمام بدور الشباب والمراة  وترسيخ الوعي الوطني  من خلال المشاركة السياسية في الفعاليات القومية والاستحقاقات الإنتخابية بكافة أنواعها.

ومن ناحية اخرى ناشد الدكتور فايق خليل وكيل وزارة الصحة الايطالية ونائب رئيس الجالية المصرية بروما ابناء مصر الاوفياء المخلصين لوطنهم السفراء لمصرنا الغالية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية لنثبت للعالم اجمع اننا على قلب رجل واحد ولا ننظر الى الشائعات المغرضة التى تحاول النيل من وطننا الغالى فأيام التصويت بالخارج ستكون رسالة واضحة من ابناء مصر بالخارج للبلد المضياف لتحيا مصر بأولادها الأوفياء وحفظ الله مصر وجيشها وشعبها العظيم .

شدد اسلام  السويسي العضو البارز بالجاليات المصرية بالخارج علي دور المهندس عادل عامر رئيس الجالية المصرية في لم شمل المصريين بإيطاليا ودعمهم للدولة المصرية ، مؤكدا أن دور الجالية بروما ولاتسيو المنتخبة  برئاسته  فعال منذ 2013 مع الدولة المصرية والقيادة السياسية.

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