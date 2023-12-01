روسيا : صد 6 هجمات على قواتنا| وخسائر كييف اليوم 300 عسكري

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن قواتها تمكنت من صد 6 هجمات للقوات الأوكرانية، وتحييد نحو 300 عسكري على محور دونيتسك.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على محور دونيتسك، صدت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، بإسناد من سلاح الطيران ونيران المدفعية، 6 هجمات للعدو في مناطق كونستانتينوفكا وديليفكا وجورجيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".



وبلغت الخسائر الإجمالية للجيش الأوكراني على هذا الاتجاه نحو 300 جندي، و4 شاحنات صغيرة، ومدفعا من طراز "أكاسيا"، ومدفعا من طراز "غفوزديكا"، ومدفعين هاوتزر من طراز "دي-30".