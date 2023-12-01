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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

927 مليون جنيه إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال نوفمبر

أحمد الشيخ رئيس البورصة
أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية

تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 927.5 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر الماضي، في حين بلغت كمية التداول نحو 31.9 مليار ورقة منفذة على 2.771 مليون عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 933.2 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 17.9 مليار ورقة منفذة على 2.322 مليون عملية خلال الشهر السابق عليه.

واستحوذت الأسهم على 11.52% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 88.48%، وفقًا للتقرير الشهري للبورصة المصرية.

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 9.69% ليغلق عند مستوى 24735.39 نقطة، خلال تعاملات شهر نوفمبر.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 21.94% ليغلق عند مستوى 5274.93 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 18.05% ليغلق عند مستوى 7645.91 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 7.06% ليغلق عند مستوى 29657.15 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 24.71% ليغلق عند مستوى 6449.43 نقطة.

 

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