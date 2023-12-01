كوب 28.. الإمارات وماليزيا يوقعان اتفاقية لتطوير مشاريع طاقة نظيفة

وقع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، وملك ماليزيا عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، اليوم الجمعة اتفاقية لتطوير مشاريع طاقة نظيفة بقدرة 10 ميجا وات، على هامش فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب 28" المنعقد في مدينة إكسبو دبي.

ووقعت الاتفاقية بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، وهي الشركة الإماراتية المتخصصة في مجال الطاقة النظيفة، و"هيئة تنمية الاستثمار الماليزية"، لوضع خارطة طريق لتطوير مشاريع طاقة نظيفة بقدرة 10 جيجاواط في ماليزيا، تشمل محطات طاقة شمسية أرضية وعلى الأسطح ومشاريع طاقة شمسية عائمة وطاقة رياح برية وأنظمة بطاريات تخزين الطاقة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وتبادل الاتفاقية كل من محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لـ"مصدر"، وأرهام عبدالرحمن، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الاستثمار الماليزية، كما جرى توقيع خمس اتفاقيات إضافية لتطوير مشاريع جديدة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في ماليزيا.

وفيما يتعلق بتفاصيل الاتفاقيات، فقد شملت تطوير مشاريع طاقة نظيفة بقدرة إجمالية تبلغ 8 جيجاوات في مناطق مختلفة بماليزيا، وتتضمن اتفاقية تطوير مشترك لمحطات طاقة شمسية بقدرة 2 جيجاواط بالتعاون مع شركتي "سيتاجلوبال بيرهاد" و"تيزا جلوبال"، واتفاقية تعاون مع شركتي "تاداو إنرجي" و"بي اس كيه" لتطوير مشاريع طاقة رياح بقدرة 2 جيجاوات، ومذكرة تفاهم استراتيجية مع "سيبراك ريسورسيز بيرهاد" لتطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة واحد جيجاواط، واتفاق مبدئي مع "مالاكوف" لتطوير مشاريع طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة إجمالية تبلغ واحد جيجاواط، ومذكرة تفاهم مع "سيتاغلوبال بيرهاد" وشركة "تي ان بي رينوبلز" لتطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة 2 جيجاواط.

وتجسد هذه الاتفاقيات التي وقعها الجانبان التزام "مصدر" بالمساهمة في دعم تطلعات ماليزيا وهدفها الطموح المتمثل في توليد 70% من طاقتها من مصادر متجددة وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وتستضيف دولة الإمارات، أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، في مدينة إكسبو دبي من 30 نوفمبر الجاري وحتى 12 ديسمبر المقبل.