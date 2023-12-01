سفيرة مصر فى أوروجواى : الانتخابات الرئاسية حفلة | والجميع سعداء.. فيديو

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمرا صحفيا لمتابعة مستجدات وتصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية.

وقالت السفيرة هالة البشلاوى، سفيرة مصر فى أوروجواى، خلال مؤتمر صحفي مُذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”: "بدأنا عملية التصويت في التاسعة صباحا، والجميع على أهبة الاستعداد للمشاركة في الانتخابات".

وأضافت: "نعتبر الانتخابات حفلة، والجميع في حالة فرحة بسبب الانتخابات الرئاسية، ونتوقع كثافة الاعداد لان الانتخابات تأتي في أيام اجازة رسمية.

https://www.youtube.com/live/LeRsJevzAa4?si=GWs3devLKySPP9Yd