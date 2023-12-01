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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

افتتاح بطولة أفريقيا للشراع مصر 2023 المؤهلة لأولمبياد باريس

صدى البلد

أقيم اليوم حفل افتتاح البطولة الأفريقية للشراع مصر 2023 المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 والمقامة بمنتجع بالم رويال سوما باي بالغردقة في الفترة من 1 حتى 8 ديسمبر.


يشارك في منافسات البطولة 45 لاعب ولاعبة من 9 دول وهم: “مصر، الجزائر، أنجولا، ليبيا، موريشيوس، المغرب، موزمبيق، سيشل، وتونس“.


وتقام البطولة في منافسات iLCA6 سيدات وiLCA7 رجال حيث يتأهل لدورة الألعاب الأولمبية أصحاب المركزين الأول والثاني في كل منافسة ومنافسات فورملا كايت رجال وسيدات وiQFOiL رجال وسيدات حيث يتأهل لدورة الألعاب الأولمبية صاحب المركز الأول في كل منافسة.


شهد حفل الافتتاح حضور الاستاذ حسن خلف وكيل وزارة الشباب والرياضة ومدير المديرية بالبحر الأحمر والأستاذ ممدوح خليفة المدير العام للشباب والرياضة بالبحر الأحمر وكرياكو كريازي مالك منتجع بالم رويال الراعي الرئيسي للبطولة وعدد من الشخصيات الرياضية ومسئولي البعثات المشاركة في البطولة حيث أشاد جميع الحضور بالحفل الذي أقيم اليوم معربين عن خالص الشكر للاتحاد المصري للشراع على حسن الاستقبال والترتيبات التي تمت للتجهيز للبطولة. 


وجاء حفل البطولة مبسط وشهد كلمة من الدكتور الباسل عبدالله رئيس اتحاد الشراع المصري الذي رحب بالوفود المشاركة مؤكدا أن مصر قادرة على استضافة جميع البطولات في جميع المدن المختلفة بفضل البنية التحتية والانشاءات المختلفة والمتعدده في كل المدن والمحافظات ، موضحا أن الفترة القادمة ستشهد إقامة العديد من البطولات ومركز تدريب متطور للشراع في نفس مكان إقامة البطولة لمزيد من التطوير للعبة داخل مصر وأفريقيا وعربيا ، معربا عن الترحيب بجميع الوفد المشاركة. 


وتقام بطولة أفريقيا للشراع تحت اشراف الاتحاد الدولي للشراع في أول تنظيم للبطولة على أرض مصر وتحت رعايه وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي.


وعين الاتحاد الدولي للشراع 3 حكام في لجنة المسابقات الرئيسية للبطولة ويعاونهم 8 حكام مصريين في إدارة المسابقات بالبطولة ، بجانب لجنة الحكام الرئيسية التي تم تعيينها من الاتحاد الدولي للشراع والتي تضم 9 حكام من بينهم 7 حكام دوليين وحكمين محليين من قارة أفريقيا.


وتنطلق المنافسات الرسمية يوم الأحد حيث تم اليوم اجراء عملية التسجيل والتجارب الفنية للمراكب بجانب حفل الافتتاح على أن تختتم التجارب الفنية يوم السبت وفقا للجدول الزمني للبطولة واللوائح الخاصة.

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