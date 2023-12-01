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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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القاهرة الإخبارية: العملية الانتخابية في واشنطن تسير بسلاسة شديدة.. فيديو

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قال رامي جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من العاصمة الأمريكية واشنطن، إن مقر البعثة الدبلوماسية المصرية في واشنطن فتح أبوابه قبل قليل، أمام المصريين الراغبين في التصويت للانتخابات الرئاسية 2024.

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وأضاف جبر، اليوم الجمعة، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه في تمام الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي فتحت القنصيلة المصرية في واشنطن أبوابها، حيث تزامن ذلك مع وصول سفير مصر في واشنطن معتز زهران، الذي وصل مع فتح الصناديق الاقتراع للتصويت أيضًا هو وأفراد البعثة الدبلوماسية، بالإضافة إلى إشرافهم على اللجنة الانتخابية الفرعية للبعثة البدلوماسية في مقر السفارة المصرية في واشنطن، مشيرًا إلى أن ذلك أيضًا تزامن مع توافد بعض المواطنين المصريين الراغبي في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

 

وأكد جبر، أن الإجراءات تبدو يسيرة للغاية، وهناك سيولة في عملية الدخول والخروج، فقط على المواطن أن يكون لديه إثبات الشخصية سواء بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الإلكتروني المميكن الذي يحمل الرقم القومي للمواطن، ويطلع عليه رجال الأمن ثم يساعدونه مع أفراد البعثة الدبلوماسية في الدخول من بوابة مقر القنصيلة، ثم يدخل ليسجل بياناته ويبدأ بعد ذلك في عملية التصويت ووضع صوته في صندوق الانتخابات.

 

وأكد مراسل "القاهرة الإخبارية"، أنه حتى الآن تجري العملية الانتخابية بمقر القنصلية المصرية بواشنطن بسلاسة شديدة جدًا وفي انتظار المصريين للإدلاء بأصواتهم من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وذلك على مدار اليومين التاليين غدًا وبعد غد.

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