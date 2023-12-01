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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة في غزة: الاعتداءات الإسرائيلية لا تعطي فرصة لإجلاء الجرحى وعلاجهم

صدى البلد

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، إن الاعتداءات الإسرائيلية لا تعطي فرصة لإجلاء الجرحى وعلاجهم.

ومن جهته، قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة: "سنستأنف العمليات البرية في غزة بشكل مفاجئ".

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف أكثر من 200 هدف في غزة، اليوم.

كما سبق أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم أيضا، أن 137 من الأسرى لا يزالون محتجزين في قطاع غزة بعد عودة 110 إلى ديارهم.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال المتحدث باسم حكومة الاحتلال، إيلون ليفي، إن من بين أولئك الذين لا يزالون في الأسر بعد نهاية الهدنة يوم الجمعة، 115 رجلا، و20 امرأة، وطفلين.

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