انفجار صاروخين إسرائيليين في أجواء الجنوب اللبناني

افاد نبأ عاجل نقلته وسائل إعلامية لبنانية، بانفجار صاروخين اعتراضيين إسرائيليين في أجواء بلدة كفركلا في القطاع الشرقي من جنوب لبنان.

كان قد قال الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة :"سنستأنف العمليات البرية في غزة بشكل مفاجئ".



وأعلن الجيش الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي أنه قصف أكثر من 200 هدف في غزة اليوم.

كان قد أعلن الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن 137 من الأسرى لا يزالون محتجزين في قطاع غزة بعد عودة 110 إلى ديارهم.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال المتحدث باسم حكومة الاحتلال، إيلون ليفي، إن من بين أولئك الذين لا يزالون في الأسر بعد نهاية الهدنة يوم الجمعة 115 رجلا و20 امرأة وطفلين.