المصريون في الولايات المتحدة يتوافدون إلى السفارة بواشنطن للتصويت بانتخابات الرئاسة |صور

بدأ المواطنون المصريون في الولايات المتحدة بالتوافد على مقرى السفارة المصرية بالعاصمة واشنطن، والقنصلية العامة بنيويورك، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024

وبدأ المصريون المقيمون خارج البلاد صباح الجمعة، التصويت في انتخابات الرئاسة، قبل أيام من انتخابات الداخل التي تنطلق في العاشر من ديسمبر الجاري.

وتفتح 137 سفارة وقنصلية مصرية في 121 بلدا أبوابها لاستقبال الناخبين حتى الأحد، للتصويت من أجل اختيار رئيس للبلاد.

ولم يتم الإعلان رسميا عن عدد من يحق لهم التصويت من المصريين بالخارج، لكن وزيرة الهجرة والسفيرة سها جندي أشارت هذا الأسبوع، بحسب بيان من الوزارة، إلى أنها "واثقة من كثافة مشاركة المصريين بالخارج الذين يبلغ تعدادهم نحو 14 مليونا في مختلف دول العالم".