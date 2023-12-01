سفير مصر بلبنان: أبناء الجالية المصرية يشاركون بالانتخابات الرئاسية.. فيديو

أكد السفير المصري في لبنان، علاء موسى، انتظام عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أنه تم فتح أبواب اللجان في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة.

أوضح "موسى" في لقاء خاص لـ"إكسترا نيوز"، أنه تم استقبال عددا لا بأس به من المواطنين المصريين منذ فتح باب اللجان الانتخابية، مضيفًا:" هذا مؤشر جيد وإيجابي على ما ستشهده العملية الانتخابية على مدار الثلاثة أيام المقبلة".



وتابع:" النهاردة يوم عمل في لبنان، ونتوقع مشاركة أكبر من الناخبين خلال اليومين المقبلين.. وبالتواصل مع الجالية المصرية فالكل لديه رغبة حقيقية في المشاركة في هذا الاستحقاق، قناعة منهم أنه يساهم في رسم مستقبل الدولة المصرية".



واختتم:" كل مواطن مصري لديه الحق في المشاركة في هذا الاستحقاق والمساهمة في هذا المستقبل".