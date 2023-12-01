طبيب نفسى: الشهرة أصبحت متاحة للعامة بسبب السوشيال ميديا

كشف الدكتور محمد الحديدى،أستاذ الطب النفسى، سبب سعى المواطنين وراء الشهرة، معقبا:" الشهرة عبر السوشيال ميديا فرقعة بتنتهى".

وأوضح محمد الحديد خلال مداخلة مع برنامج "أحلام مواطن"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم هانى عبد الرحيم، انه حلم الشهر هو حلم يريده جميع المواطنين بدون استثناء.

الفنانين ولاعبى كرة القدم

وتابع الحديدى: الشهرة قبل السوشيال ميديا كانت مقتصرة على الفنانين ولاعبى كرة القدم وما إلى ذلك، وبعد السوشيال أصبحت متاحة أمام العامة.

وأكد الحديدي تأثير السوشيال قائلا:" حتى الفنانين اللى كانوا بيقولوا احنا مقاطعين السوشيال أصبحوا بيلجأو ليها لمزيد من الانتشار والشهرة".