سفير مصر بالسعودية: إقبال كبير من أبناء الجالية للتصويت بانتخابات الرئاسة.. فيديو

قال السفير أحمد فاروق، سفير مصر بالمملكة العربية السعودية، إن المصريين في المملكة سعداء بمشاركتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، خاصة وأنهم يمارسون حقهم الدستوري بكل حرية وشفافية.



أضاف "فاروق" في لقاء خاص لـ"إكسترا نيوز"، أن هناك استعدادات وتسهيلات كبيرة للتسهيل على المصريين في المملكة من أجل الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر، من خلال تواجد تأمين خارج المقرات الانتخابية، وأماكن انتظار سيارات.



وتابع: "حجم الإقبال على التصويت في الانتخابات كبير جدًا منذ اللحظات الأولى لفتح لجنة التصويت بشكل لم يكن متوقعًا أن يكون بهذه الدرجة".