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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بدء توافد المصريين بكندا إلى قنصلية مونتريال للتصويت في الانتخابات الرئاسية| صور

صدى البلد

بدأ منذ قليل توافد الجالية المصرية بكندا إلى قنصلية مونتريال للإدلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.
 

يذكر أن تصويت المصريين في الخارج حدده الجدول الزمني خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.

واستمر توافد الجاليات المصرية في الخارج، للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 التي انطلقت صباح اليوم الأول من ديسمبر 2023 في خارج مصر.

ونشرت حسابات وزارة الخارجية على مواقع التواصل الإجتماعي صورا للمصريين في عدد من السفارات حول العالم، يدلون بأصواتهم من بينهم سفارات القاهرة في بلجيكا واستراليا وإيران وبوروندي وإثيوبيا.

وتجرى الانتخابات الرئاسية، في الداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل، ويتنافس فيها أربعة مرشحين هم المرشح عبدالفتاح السيسي، والمرشح عبد السند يمامة، والمرشح فريد زهران، والمرشح حازم عمر. 

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