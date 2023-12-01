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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

يوم من أجل مصر.. 150 صورة لمشاركة المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية

المصريون في نيجيريا
المصريون في نيجيريا

واصل المصريون المقيمون خارج البلاد في كندا والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا والأردن وقطر والسعودية ونيجيريا وايرلندا والسويد وعدد كبير من دول العالم، المشاركة في عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، التي انطلقت صباح اليوم الجمعة، بالخارج، وذلك قبل أيام من انتخابات الداخل التي تنطلق في العاشر من ديسمبر الجاري.

الانتخابات الرئاسية المصرية 

وفتحت 137 سفارة وقنصلية مصرية في 121 بلدا أبوابها لاستقبال الناخبين حتى الأحد، للتصويت من أجل اختيار رئيس للبلاد.

ولم يتم الإعلان رسميا عن عدد من يحق لهم التصويت من المصريين بالخارج، لكن وزارة الهجرة أشارت، في بيان لها، إلى أنها على ثقة من كثافة مشاركة المصريين بالخارج الذين يبلغ تعدادهم نحو 14 مليونا في مختلف دول العالم.

وبحسب تقرير نشره الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عام 2021، فإن غالبية المصريين المقيمين في الخارج يتركزون في الدول العربية وعلى رأسها السعودية، ثم تأتي دول الأمريكيتين في المرتبة الثانية.

ويخوض 3 مرشحين سباق الرئاسة في مواجهة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تقدم بأوراق ترشيحه في أكتوبر، بعد أن حصل على 424 تزكية من نواب البرلمان البالغ عددهم 596 عضوا، وأكثر من 1.1 مليون توكيل من الشعب.

والمرشحون الآخرون، هم: رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران، رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.

وأكدت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن هناك مشاركة فعّالة وتوافدا كبيرا وحالة من البهجة بين أبناء الجاليات المصرية في الخارج، حيث رفعوا أعلام مصر في كل أنحاء العالم في مشهد ديمقراطي يولد حالة من الزخم السياسي، خلال مشاركتهم في عملية التصويت.

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