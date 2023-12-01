الجالية المصرية بالبحرين تشارك بملحمة وطنية في الانتخابات الرئاسية 2024

استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، جانب من إدلاء الجالية المصرية في مملكة البحرين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، إذ أنه منذ صباح اليوم الجمعة من الساعة التاسعة صباحا ، توافد أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية المقيمة في مملكة البحرين، وذلك للادلاء باصواتهم في الاستحقاق الانتخابي، إذ شهد اليوم عرسا انتخابي يتسم بروح من الديمقراطية بمبنى السفارة المصرية بالمنامة .

كما تم رصد توافد العديد من أبناء الجالية المصرية في مملكة البحرين وكذلك المصريين المقيمين بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية ليشاركون في هذا العرس الديمقراطي، وهذا يرجع للدور التنظيمي من قبل السفارة المصرية بالمنامة بقيادة السفيرة ريهام خليل ، التي تابعت العملية الانتخابية منذ الساعات الاولى بمشاركة طاقم السفارة من البعثة الدبلوماسية والادارية.

ويستمر التصويت منذ اليوم وحتى يومي غدا السبت وبعد غدا الأحد بمقر السفارة المصرية بمملكة البحرين ، باستقبال المصوتين منذ الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الثالثة عصراً، ومن الرابعة عصراً وحتى التاسعة مساءً خلال الايام المخصصة للتصويت، وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.