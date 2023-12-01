المصريون بإيطاليا يحتشدون أمام السفارة بميلانو للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.. فيديو

احتشد عدد كبير من أبناء الجالية المصرية في إيطاليا، أمام سفارة مصر بميلانو، اليوم الجمعة؛ للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، في أول أيام التصويت لأبناء المصريين في الخارج، والذي يستمر حتى الأحد المقبل. وقد رفع أبناء الجالية المصرية بالخارج أعلام مصر، تعبيرًا عن حرصهم على المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني.

تجرى عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، على مدار ثلاثة أيام وهي الجمعة والسبت والأحد 3،2،1 من ديسمبر الجاري.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج جمهورية مصر العربية اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى المقرر لكل دولة، وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.