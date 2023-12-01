بينهم مصر وقطر.. بلينكن: بحثت مستقبل غزة مع وزراء الخارجية العرب

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إنه اجتمع مع مسئولين من دول عربية وبحث مستقبل غزة بعد أن استأنفت إسرائيل هجومها عقب انتهاء الهدنة.

وأضاف بلينكن أن بلاده مصممة على استعادة جميع المحتجزين، وعلى عدم توسع النزاع في المنطقة.

وأشار بلينكن إلى أن واشنطن تواصل دعمها لتل أبيب، كما تعمل على ألا يتعرض المدنيون في غزة للقتل وأن يكون للفلسطينيين دولتهم، حسبما قالت رويترز.

وقال مسئول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية إن بلينكن اجتمع مع وزراء خارجية قطر والإمارات ومصر والأردن والبحرين، بالإضافة إلى ممثلين للسلطة الفلسطينية على هامش مؤتمر المناخ التابع للأمم المتحدة كوب 28 في دبي.