سفير مصر في تشاد: الإقبال على الانتخابات الرئاسية جيد جدا.. ونتوقع زيادة آخر يومين

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمرا صحفيا؛ لمتابعة مستجدات وتصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية.

وقال السفير أسامة الهادي، سفير مصر لدى جمهورية تشاد،: "فتحنا اللجنة الساعة 9 صباحا، والأمور تسير على ما يرام، والإقبال معقول جدا، على الرغم من أن اليوم هو يوم عمل".

وأضاف السفير أسامة الهادي، سفير مصر لدى جمهورية تشاد،: "متوقعين أن يومي السبت والأحد، آخر ومين لتصويت، سيشهدان زيادة في الإقبال، ونعمل على أن تسير الأمور بشكل جيد".

وتجرى عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، على مدار 3 أيام، هي الجمعة والسبت والأحد 1، 2، 3 ديسمبر 2023.