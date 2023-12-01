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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية دار العلوم تعلن موعد انتهاء تقديم التماسات نتيجة الدراسات العليا

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

قال الدكتور أحمد بلبولة عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة، إن الكلية فتحت باب التقديم علي الإلتماسات على نتيجة امتحانات برنامج الدراسات العليا دور أكتوبر (2023) (دبلومات- ماجستير- دكتوراه)، منذ يوم الأربعاء الماضي.

وأضاف بلبولة، أن الكلية سوف تستمر في تلقي طلبات التقديم على الالتماسات، وسوف يتم الانتهاء وغلق باب الالتماسات يوم الإثنين 4 نوفمبر.

وأشار إلى أن كلية دار العلوم جامعة القاهرة، تستقبل طلبات الطلاب لتقديم الالتماسات من الساعة العاشرة صباحآ حتي الساعة الواحدة ظهرآ، وانه لن يتم استقبال الطلبة بعد هذا التوقيت.

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جامعة القاهرة 

هنأ الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتور أحمد بلبولة بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه عميدًا لكلية دار العلوم، متمنيًا له المزيد من التوفيق والنجاح في تطوير الكلية والنهوض بها على المستوى التعليمي والإداري والبحثي في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ووجه الدكتور محمد الخشت، الدكتور أحمد بلبولة بتنفيذ عدة مهام من أهمها تنفيذ سياسات جامعات الجيل الرابع، والنهوض بكافة قطاعات الكلية، والتوسع في عقد درجات علمية مشتركة ومزدوجة مع جامعات عالمية ذات ترتيب متقدم في التصنيفات الدولية المرموقة، والحصول على الاعتماد الدولي للكلية، والمساهمة الفعالة في المبادرات الرئاسية والمساهمة في المشروعات القومية

وأكد رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة العمل كفريق واحد مما ينعكس على استقرار العملية التعليمية والبحثية داخل الكلية والعمل وفق خطة ورؤية مستقبلية تواكب متطلبات الجامعة وخطتها الإستراتيجية (2021 - 2025) والخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي، والتطوير المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة قضايا التنمية والمجتمع والوصول لمعايير الجودة المحلية والعالمية.

 

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