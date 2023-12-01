ملوخية في الفصل|مشهد لا يتكرر سوى بالأفلام..ماذا يحدث بإدارة ميت غمر التعليمية

دائمًا ما نرى هذا المشهد في الأفلام والمسلسلات، وبالأخص الأعمال الفنية بمختلف أشكالها، وهو أن أكل المنزل يكون داخل الفصل الذي يدرس به الطلاب، وهذا ما شهدتة إحدى المدارس التابعة لإدارة ميت غمر في محافظة الدقهلية.

واقعة الملوخية

ملوخية جوة الفصل

شهدت إدارة ميت غمر التعليمية واقعة غريبة من نوعها، وهي أن إحدى المدارس كان بها مرور مفاجئ، وخلال هذا المرور تم ضبط إداريتين أثناء قيامهما "بتقطيف ملوخية" داخل إحدى المكاتب المطلة مباشرتًا على فصول الطلاب وكان ذلك أثناء اليوم الدراسي، وقرر وكيل وزارة التربية والتعليم إحالتهما ومدير المدرسة للتحقيق لمخالفتهم مقتضيات الواجب الوظيفي.

بداية واقعة الملوخية في المدرسة

بدأت الواقعة أثناء مرور اللواء محمود ضياء الدين، رئيس مركز ومدينة ميت غمر، في محافظة الدقهلية على المدارس للاطمئنان على التجهيزات اللازمة بمقار اللجان الإنتخابية والمتواجدة بعدد من المدارس.

وأثناء مروره على أحد المدارس بميت غمر، فوجئ بوجود كمية من الملوخية على المكتب بجوار الإداريات بالمدرسة وقيام اثنين منهما بتقطيفها.

وكلف رئيس المدينة إدارة التفتيش والمتابعة بمركز ومدينة ميت غمر بمتابعة المدرسة، ومتابعة دفاتر التوقيع للحضور والإنصراف للتأكد من مدى الالتزام العاملين داخل المدرسة، وتم اخطار مديرية التربية والتعليم بالواقعة

قرارات عقاب واقعة الملوخية

ومن جانبه قرر ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، إحالة مدير المدرسة والإداريتين للتحقيق بالشؤون القانونية بالمديرية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وأكد أن ماحدث خروج عن مقتضى الواجب الوظيفي وسيتم محاسبة الإداريتين وكذلك محاسبة مدير المدرسة للإهمال وعدم الإشراف خلال اليوم الدراسى

مشيرا إلى تطبيق قواعد ولائحة انضباط تنظيم العمل داخل المدارس ولن يتم السماح لأي موظف بتجاوزها أو الخروج عنها.