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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب مصر القومي: السيسي حقق الأمن والأمان.. ودفع بالتنمية في كل المجالات

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أشاد رئيس حزب مصر القومي روفائيل بولس، بالأمن والأمان الذي تعيشه الدولة المصرية في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث طهر سيناء من البؤر الارهابية ونجح في استعادة الاستقرار، فضلا عن مشروعات البنية التحتية والطرق التي وفرت كثيرا على المواطن المصري.

جاء ذلك  خلال  مؤتمر التيار الاصلاح الحر بالاسكندرية بحضور كل من المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، المنسق العام للتيار، والدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، والمستشار روفائيل بولس، رئيس حزب مصر القومي،وعدد من قيادات التيار الإصلاحي الحر ووفد من تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين  و عامر أبو زيد، أمين عام حزب الاتحاد بمحافظة سوهاج، وقطاع الصعيد  سعد الجمل، أمين مساعد حزب الاتحاد، وأمين الحزب بالإسكندري.

وأكد "بولس"، أن مشروع قناة السويس، الذي لا يتكلم عنه الكثيرون، أصبح مصدر ربح لمصر ومصدر دخل قومي لها، وهو مشروع عالمي بكل ما تحمله الكلمة من معنى وبجهود مصرية خالصة.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي استطاع تطوير القوات المسلحة المصرية ليصبح الجيش المصري أقوى جيوش المنطقة.

وأشاد بإطلاق الحوار الوطني الذي استطاع تحريك المياه الراكدة في الحياة السياسية المصرية وهو من أهم النجاحات في الحياة السياسية خلال السنوات الأخيرة.

وثمن موقف الرئيس السيسي من القضية الفلسطينية مشيرًا إلى أنه غير مسبوق في التاريخ المصري الحديث وسيبقى خالدا لعقود برفض تصفية القضية وتوطين الفلسطينين في سيناء.

الرئيس السيسي القضية الفلسطينية الفلسطينين سيناء حزب مصر القومي الاسكندرية

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