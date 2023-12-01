دولة عربية توجه نداء عاجلا لمجلس الأمن بشأن غزة

وجهت دولة الإمارات وبشكل عاجل إلى عقد مشاورات مغلقة لمجلس الأمن يوم الاثنين 4 ديسمبر، بعد استئناف إسرائيل للأعمال العدائية، واستمرار الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة.

وقالت بعثة الإمارات في مجلس الأمن عبر حسابها في " إكس" : " في ضوء قلقنا البالغ جراء استئناف إسرائيل للأعمال العدائية، واستمرار الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة، دعت دولة الإمارات بشكل عاجل إلى عقد مشاورات مغلقة لمجلس الأمن يوم الاثنين 4 ديسمبر".

كما دعت بعثة الإمارات إلى أن تقدم روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام لإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام، إحاطة للمجلس.