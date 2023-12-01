إعلام الاحتلال: إسرائيل تريد تهدئة ليوم واحد مقابل إطلاق سراح النساء والأطفال المحتجزين

قالت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مصادر، اليوم الجمعة، إن إسرائيل تريد تهدئة ليوم واحد؛ مقابل إطلاق سراح النساء والأطفال المحتجزين في غزة.

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية: "احتمال العودة إلى التهدئة هذه الليلة ضئيل، وهناك فرصة لاتفاق خلال يومين أو 4 أيام".

وفي سياق آخر، أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، الخميس، أن الولايات المتحدة ستدعم إسرائيل عسكريا عندما تقرر استئناف هجومها على قطاع غزة.

وأضاف "ما زلنا نعتقد أن لإسرائيل الحق والمسئولية في ملاحقة حماس، لقد قالوا بكل وضوح أنه عندما تنتهي فترات التوقف هذه، فإنهم يعتزمون العودة إليها"، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

وأشار "كيربي" إلى أنه بينما يتخذون هذا القرار، سيستمرون في الحصول على الدعم من الولايات المتحدة فيما يتعلق بالأدوات والقدرات وأنظمة الأسلحة التي يحتاجون إليها بالإضافة إلى المشورة ووجهات النظر التي يمكننا تقديمها فيما يتعلق بحرب المدن.