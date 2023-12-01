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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تظاهرات حاشدة أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن تنديداً بالعدوان على غزة.. صور

صدى البلد

شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الجمعة، مظاهرة حاشدة أمام وفي محيط السفارة الإسرائيلية، وذلك تنديداً بالجرائم الإسرائيلية و دعما لغزة وفلسطين.

تعالت صيحات المتظاهرين، ردا على محاولة السفارة إسكات الهتافات عبر إذاعة النشيد الإسرائيلي، حسبما نقلت العربية.

وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستدعم إسرائيل عسكريا عندما تقرر استئناف هجومها على قطاع غزة.

وأضاف "ما زلنا نعتقد أن لإسرائيل الحق والمسؤولية في ملاحقة حماس، لقد قالوا بكل وضوح أنه عندما تنتهي فترات التوقف هذه، فإنهم يعتزمون العودة إليها"، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

 

وأشار "كيربي" إلى أنه بينما يتخذون هذا القرار، سيستمرون في الحصول على الدعم من الولايات المتحدة فيما يتعلق بالأدوات والقدرات وأنظمة الأسلحة التي يحتاجون إليها بالإضافة إلى المشورة ووجهات النظر التي يمكننا تقديمها فيما يتعلق بحرب المدن. 

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