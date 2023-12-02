«كتف قانوني» يمنع «الملكة صفصف» من الظهور في رمضان 2024 |فيديوجراف

كشفت الممثلة المصرية هالة صدقي عن سر غيابها عن موسم دراما رمضان 2024، الذي يتوقع له النقاد أن يشهد منافسة قوية.





وقالت هالة صدقي في مقابلة تلفزيونية، أثناء مشاركتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، في نسخته الثالثة، والمقام بالمملكة العربية السعودية، إنها قررت الغياب عن موسم رمضان الدرامي 2024 بسبب انشغالها بتصوير فيلم "كتف قانوني" ومسرحية جديدة تُعرَض في موسم الرياض في نسخته الرابعة.

وأضافت أنها تفضّل الغياب عن تقديم أعمال فنية لا تشكّل إضافة في مسيرتها الفنية، مشيرة إلى أنها تبحث عن الأعمال التي تترك بصمة في عقول المشاهدين، مثل "جعفر العمدة" الذي قدمت خلاله شخصية "الملكة صفصف"، وكُرّمت بسبب براعتها في تجسيد الشخصية من 10 دول عربية.





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