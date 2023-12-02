عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

8.3 مليار درهم تصرفات عقارية في دبي خلال أسبوع

دبي
دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع المنتهي يوم الجمعة  أكثر من 8.3 مليار درهم .

وشهد دائرة الأراضي والأملاك في دبي تسجيل 1802 مبايعة بقيمة 6.18 مليار درهم منها 422 مبايعة للأراضي بقيمة 2.94 مليار درهم و1380 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.23 مليار درهم.

 حدائق الشيخ محمد بن راشد في دبي

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 125 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 73.5 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة تلتها مبايعة بقيمة 70 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 126 مبايعة بقيمة 124.44 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة المطار بتسجيلها 96 مبايعة بقيمة 185.01 مليون درهم وثالثة في نخلة جبل علي بتسجيلها 48 مبايعة بقيمة 1.31 مليار درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 275 مليون درهم بمنطقة القصيص الصناعية الثانية كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 60 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 وأخيرا مبايعة بقيمة 59 مليون درهم في منطقة أم سقيم الأولى.

txt

1.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

txt

الدينار الكويتي يتراجع.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 177 مبايعة بقيمة 270.63 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 112 مبايعة بقيمة 124.23 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 97 مبايعة بقيمة 234.86 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.39 مليار درهم منها 101 رهن أراض بقيمة 513.99 مليون درهم و522 رهن فلل وشقق بقيمة 879.65 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 149.75 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 106.12 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 156 هبة بقيمة 738.25 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الجداف بقيمة 227.57 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 90.79 مليون درهم.

دبي حدائق الشيخ محمد بن راشد مدينة المطار دائرة الأراضي والأملاك درهم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توقيع جزاءات وتحقيقات.. الزمالك يتخذ قرارات عاجلة ورادعة بسبب أحمد سيد زيزو

الحكومة تعلنه رسميًا ومفيش تعويم|موعد انتهاء أزمة الدولار ومفاجأة في سعره الأن

500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تراجع قوي.. وهذا ثمن عيار21

عاجل.. ننشر بنود توقيع أحمد فتوح لـ الأهلي بداية من الموسم المقبل

القائمة جاهزة| بالأسماء.. 6 راحلين عن الأهلي.. هؤلاء للبيع والبقية لـ الاستغناء

في شقة المتعة الحرام بالتجمع.. ماذا حدث بين بائعة المناديل ومتحرش منتصف الليل؟

تحذير من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

انخفاض سعر الزيت| بشرى سارة من “التموين” قبل صرف حصص ديسمبر.. و3 مليارات جنيه دعم شهري

ترشيحاتنا

قرار تاريخي.. مجلس الأمن يرفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال

المستندات المطلوبة للالتحاق بالدراسات العليا في حقوق عين شمس

22 مرة.. تفاصيل جديدة حول حادث طعن الشرطي المدان بإنهاء حياة فلويد

هل التصوير السلفي في مناسك العمرة يقلل من ثوابها أم يبطلها

لعب بتكبر.. عضو مجلس إدارة الزمالك يعلق على تعادل الأهلي مع سموحة

جنوب غزة.. الاحتلال الإسرائيلي يستهدف خان يونس برا وبحرا وجوا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو للملكة رانيا بصحبة أحد الأطفال الفلسطينيين يثير الجدل.. شاهد

برج الحمل وحظك اليوم السبت 2 ديسمبر 2023|أخرج شجاعتك وذكاءك

بدون عمليات تجميل.. طرق طبيعيّة لتصغير حجم المعدة

المؤشرات إيجابية والأزمة ستزول| إجراءات حكومية ستعصف بـ الدولار.. وهذا سعره الآن

فيديو

مقطع فيديو للطفلة "روح الروح" قبل استشهادها يفطر القلوب .. شاهد

أكثر من 100ألف مشاهدة ..مقطع فيديو لحفلة عائلية ينتهي بمفاجأة غير متوقعة

17 يوما عايش على المياه.. الفنان محمد ممدوح يكشف سر فقدان وزنه

تفاصيل درامية.. قصة أسير إسرائيلي روسي الجنسية لدى حماس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

اﻟﻤﺰﻳﺪ