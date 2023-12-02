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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر يكشف سبب مثير لتراجع الأهلي

صدى البلد

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة سبب تراجع فريق الاهلي وغياب البطولات الفترة الاخيرة .

 

وكتب فرج عامر عبر فيسبوك: اهم عنصر في نجاح الفرق الرياضية ، ليست في وجود كوكبة من اللاعبين المميزين ومدرب عالمي ، اهم من كل دة ان يكون هناك انسجام تام ووحدة بين كل عناصر الفريق وقدرتهم علي تنفيذ فكر واحد يستطيع تحقيق الهدف ودة بيحصل لما يكون المدرب مجتهد وبيحفظ كل لاعب دورة وباتقان ، وبالتجربة العملية هذا ينطبق علي فريق مثل صن داونز الجنوب افريقي وايضا فريق الوداد المغربي ، لاعبين متوسطي المهارات ولكن كل مهاراتهم مستغلة باتقان شديد  وتدريب علي كافة المواقف والفريق يتحرك ويتفاعل وحدة واحدة ، وهذا  ما كان يميز الاهلي في اثناء تحقيقة كل البطولات الافريقية ،ولما غاب هذا الانسجام والتفاهم التام عن الاهلي غابت البطولات ، مش مهم الصفقات المهم الانسجام التام والتدريب علي المواقف المختلفة في الملعب ، وتوزيع الادوار.

 

و كان قد عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، المشرف العام على الكرة، اجتماعًا اليوم مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، وعضوية زكريا ناصف، وبحضور حسام غالي، عضو مجلس الإدارة.

وشهد الاجتماع مناقشة كافة الأمور الخاصة بالفريق الأول على مدار الفترات الماضية، وعلى رأسها أسباب تباين المستوى والنتائج،  وحالة التشبع بعد الإنجازات الكبيرة في الموسم الماضي، وعدم التركيز لدى بعض العناصر ، كما أن الأداء لا يتوافق مع طموحات النادي ومحبيه.

- الأهلي تراجع الاهلي سموحة الاهلي و صن دوانز

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