الصوراني: المقاومة شرف وطني لكل فلسطيني والدفاع عن الأرض واجب

قال راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ورائد العمل الحقوقي في فلسطين، إن المقاومة لن تنتهي أبدًا، وكل فلسطيـني في العالم يحلم بالعودة لوطنه في يوم من الأيام.

وأضاف "الصوراني"، خلال لقاء ببرنامج " مصر الجديدة"، عبر فضائية " etc"، الذي يقدمة الدكتور ضياء رشوان، مساء اليوم الجمعة ، أن الأسير هو مقاوم قادته أقداره ليكون خلف قطبان العدو.

وأشار الصواني، إلى أن المقاومين هو يقاتلون بوفائهم لوطنهم ولتحرير أرضهم من الكيان الصهيوني ، منوها إلى أن الدفاع عن الأرض لدي شعب فلسطين حق أصيل لن يتنازلوا عنة مهما كلفهم الأمر.

وتابع مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أن جيش الاحتلال يحاول تصفية القضية الفلسطينية وذلك من خلال تهجير شعب قطاع غزة خارج أرضة وتقل المدنيين في كل وقت.

وشدد رائد العمل الحقوقي في فلسطين، على أن أهل قطاع غزة لن يتركون أرضهم ولن يتخلوا عن القضية الفلسطينية.