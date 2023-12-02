صلاح حسب الله: المرأة المصرية أصبح لها دور فعال وقوي في المجتمع

قال الدكتور صلاح حسب الله عضو مجلس النواب، إن دور المرأة في المجتمع لا يقتصر علي المهام المنزلية فقط ولكن دور المرأة أصبح كبيرا للغاية في مصر حاليا.

وأضاف حسب الله خلال حوار ببرنامج "أخر النهار"، علي فضائية "النهار"، مساء اليوم، الجمعة، أن المرة أصبحت تشارك في الحياة السياسية بصورة كبيرة وأصبح لديها دور فعال في الشارع السياسي.

وأشار عضو مجلس النواب ، إلى أن المرأة المصرية أصبح لديها وعي كبير والتاريخ يشهد بذلك، مضيفا أن منذ أحداث 2011 والمرأة أصبحت تشارك في الحياة السياسية في كافة الاستحقاقات.

أول من تقدم في صفوف المتظاهرين

واكد عضو مجلس النواب ، أن في ثورة 30 يونيو كانت المرأة المصرية هي أول من تقدم في صفوف المتظاهرين، وكان لديها دور قوي وحاسم.

واكد أن الرئيس السيسي دائما يشيد في كل حديثة عن المرأة المصرية ودورها القوي والفعال في المشاركة في الحياة السياسية وأن المرأة أصبح لديها دور قيادي في المجتمع المصري.