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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رد قوي من إبراهيم فايق على منتقدي كولر ومطالبة البعض برحيله

صدى البلد

رد الاعلامي ابراهيم فايق على منتقدي كولر ومطالبة البعض برحيله عبر حسابة بموقع فيسبوك.

وقال ابراهيم فايق : "بابا الشغلانة في العالم بيب جوارديولا بيعطل أحيانا ،الحكم في ظلم كبير علية ، مفيش حد بيحقق كل حاجة في الدنيا، و طبيعي  يكون في خسارة ومكسب.

قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن الأهلي جاهز لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

 

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للحديث عن المباراة، إن يانج أفريكانز فريق قوي ومنظم، ونجح في تحقيق نتائج قوية خلال الفترة الماضية، وهو ما يستوجب بذل الكثير من الجهد من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في اللقاء الذي يجمعنا معه غدا.

 

وأضاف: «شاهدت ٣ مواجهات لفريق يانج أفريكانز، ودرست عناصره بشكل جيد، ولم نتوقف عند كونه حاملا للقب بطولة الكونفدرالية في وقت سابق، وإنما ننظر إلى الأمام بشكل مستمر».

 

وأكمل: «كل يوم يحمل لنا تحديات عديدة، وفي الأهلي نلعب فقط من أجل الفوز، وبالتأكيد نحترم جميع المنافسين، وهناك من يبذل جهودا مضاعفة أمام الفريق البطل، مما يزيد من المسؤولية على الجميع داخل الأهلي».

 

كولر الإعلامي إبراهيم فايق منتفدي كولر رحيل كولر

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