رئيس الوزراء الهندي يختتم زيارته للإمارات بعد حضور ناجح لقمة المناخ "كوب 28"

اختتم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، /الجمعة/، زيارته لدولة الإمارات، بعد حضور ناجح لقمة العمل المناخي العالمي في إطار الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي "كوب 28 في دبي.

وقال المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية الهندية أريندام باجتشى- في تصريح- إن زيارة رئيس الوزراء الهندي تميزت بعقد لقاءات مثمرة مع زعماء عالميين، وطرح مبادرات تهدف إلى تمهيد الطريق لتسريع العمل العالمي لمواجهة ظاهرة التغير المناخي.

جدير بالذكر، أن رئيس الوزراء الهندي كان قد أشار خلال زيارته للإمارات إلى أن التغير المناخي كان له تأثير هائل على دول جنوب الكرة الأرضية، وأنه من الضروري استخدام التكنولوجيا وتوفير التمويل اللازم لمعالجة آثار هذا التغير.

