22 مرة.. تفاصيل جديدة حول حادث طعن الشرطي المدان بإنهاء حياة فلويد

كشف مكتب المدعي العام الأمريكي، تفاصيل جديدة بشأن حادث الطعن بالسكين الذي استهدف ضابط الشرطة السابق ديريك شوفين الذي حكم عليه بالسجن بتهمة قتل المواطن من أصل أفريقي جورج فلويد.

وذكر مكتب المدعي العام، أن المهاجم جون تورسكاك طعن شوفين 22 مرة بسكين في مكتبة السجن، وفقًا لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية.

ووقعت الجريمة قبل أسبوع في سجن في توكسون بولاية أريزونا.

واتهم مكتب المدعي العام المهاجم بالشروع في القتل.

واعترف تورسكاك (52 عاما) لحراس السجن بأنه كان سيقتل شافين لو لم يتم إيقافه، وفقاً لوثيقة محكمة.

وأشار إلى أنه خطط للجريمة منذ شهر تقريبًا، لكنه نفى في وقت لاحق أن يكون لديه نية لقتله.

ووفقا لوثيقة المحكمة، أشار المهاجم في تصريحاته أيضا إلى حركة "حياة السود مهمة".

وعلى الرغم من إصابته الخطيرة ونقله إلى المستشفى نتيجة لأكثر من 20 طعنة، يقال إن شوفين في حالة مستقرة منذ اليوم التالي للهجوم.

يذكر أن الأمريكي ذا البشرة السمراء جورج فلويد، الذي كان يبلغ 46 عاما، لقى مصرعه اختناقًا في 25 مايو 2020 في مينيابوليس تحت ركبة الشرطي شوفين الذي ركع حوالى عشر دقائق على عنقه.

وأثار فيديو حادث إلقاء القبض على فلويد بطريقة وحشية غضبا واسع النطاق في أمريكا واحتجاجات حاشدة بشأن وحشية الشرطة والتمييز ضد السود.

وأرسل شوفين، 47 عامًا، إلى السجن في أغسطس 2022 ليقضي في نفس الوقت حكمًا فيدراليًا لمدة 21 عامًا بتهمة انتهاك الحقوق المدنية لفلويد وحكمًا على مستوى الولاية لمدة 22 عامًا بتهمة القتل من الدرجة الثانية.

وكان محامي شوفين، إريك نيلسون، قد دعا إلى إبعاده عن عامة الناس وبعيدًا عن السجناء الآخرين، متوقعًا أن يكون هدفًا.