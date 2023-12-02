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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منذ انهيار الهدنة.. ارتفاع شهداء القصف الإسرائيلي علي غزة إلى 200 شهيد

ارشيفي
ارشيفي

 أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ صباح أمس إلى 200 شهيد والجرحى إلى 589.

ويشار الي ان الهدنة المؤقتة بين حماس وقوات الاحتلال التي كان قد تم توقيعها بواسطة مصرية قطرية وأمريكية انتهت وبدون تمديدها.

وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور موسى أبو مرزوق قد أكد في وقت سابق أن قوات الاحتلال استأنفت عدوانها على المدنيين وزاد من جرائمه بمنعه للمساعدات الإنسانية عبر معبر رفح متجاوزاً كل القوانين الدولية.

وذكر عضو المكتب السياسي لحركة حماس : شعبنا البطل ومقاومتنا الباسلة سيفشلان كل خططه ولن ينجح في تحقيق أهدافه.

وكانت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني أعلنت ارتفاع  حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر المنصرم، إلى أكثر من 3390 حالة اعتقال.

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