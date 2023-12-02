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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محمد بن زايد: في عيد الاتحاد تتجدد عزيمتنا ونرفع رايتنا ورؤيتنا إلى السماء

محمد بن زايد
محمد بن زايد

 قال رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، احتفالا بعيد الاتحاد: "في عيد الاتحاد، تتجدد عزيمتنا، نتمسك بجذورنا، ونرفع رايتنا ورؤيتنا إلى السماء".

من جانبه؛ قال محمد بن راشد: “نبدأ اليوم عاماً اتحادياً جديداً، 52 عاماً مرت على دولة الاتحاد، صنعت فيها الإنسان ورفعت البنيان، ورسخت مكانتها بين الأمم، وصاغت لشعب الاتحاد خلالها حياة كريمة عزيزة، وللأجيال الجديدة مستقبلا مشرقا بإذن الله”.  

وأضاف: “بروح الاتحاد اجتمع المؤسسون رحمهم الله، وتوحدت قلوبهم وجهودهم، وبروح الاتحاد تعمل اليوم آلاف فرق العمل على امتداد هذه الأرض الطيبة الغالية بكل إخلاص وتفانٍ، وبروح الاتحاد يقود السفينة اليوم محمد بن زايد وإخوانه نحو آفاق عالمية جديدة بإذن الله”.
 

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