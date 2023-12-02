رشا مجدي: انتخابات المصريين بالخارج كرنفال ديمقراطي

قالت الإعلامية رشا مجدي إنه وفي أول خطوة من خطوات الإنتخابات الرئاسية تم الإقبال من المصريين بالخارج على التصويت في الإنتخابات الرئاسية عام ٢٠٢٤ وسوف تستمر عملية التصويت للمصريين في الخارج إلى غدا الأحد الموافق ٣ ديسمبر.



واشارت مجدي من خلال برنامج ،صباح البلد، المذاع على فضائية صدي البلد، الى إنه سوف تبدأ الإنتخابات بالداخل وتستمر لمدة ثلاثة أيام بدءا من ١٠ و ١١ و ١٢ ديسمبر ٢٠٢٤.

قنصليات وسفارات مصر بالخارج كانت لا تخلو من لإقبال المصريين للمشاركة فى الأنتخابات الرئاسية المصرية 2024

وأوضحت رشا مجدي أن قنصليات وسفارات مصر بالخارج كانت لا تخلو من المصريين المقبلين على الانتخابات فالشعب المصري لا يتأخر عن بلده.

وقالت الإعلامية:" أمس شهد عرس ديمقراطي وكرنفال ديمقراطي"، حيث اصطف المصريين بالخارج خاصة في الدولة العربية للمشاركة في الانتخابات.