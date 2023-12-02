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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد انتهاء الهدنة في غزة.. طلب عاجل من رئيس وزراء بلجيكا للاحتلال

رئيس وزراء بلجيكا
رئيس وزراء بلجيكا

أعرب رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، عن أسفه الشديد لاستئناف القتال وعدوان الاحتلال مجددًا في قطاع غزة.

وحسب وسائل إعلام بلجيكية، قال دي كرو، إن بلاده تأمل في الإفراج عن مزيد من الرهائن من غزة في أقرب وقت ممكن.

ودعا إسرائيل إلى فعل كل ما بوسعها لمنع سقوط المزيد من الضحايا المدنيين في غزة، مشددًا "أكرر ما قلته لا مزيد من الضحايا المدنيين، وآمل أن نفعل كل ما هو ممكن لتحقيق ذلك".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ صباح أمس إلى 200 شهيد، فيما وصلت الإصابات إلى 589.

وكانت الهدنة المؤقتة بين حركة حماس وقوات الاحتلال التي كان قد تم توقيعها بواسطة مصرية قطرية وأمريكية انتهت وبدون تمديدها.

رئيس الوزراء البلجيكي الاحتلال قطاع غزة غزة الضحايا المدنيين في غزة

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