قوات الاحتلال تقصف مئذنة مسجد السلام في القرارة

أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال قصفت مئذنة مسجد السلام في القرارة.

وكانت قناة “الميادين” ذكرت في وقت سابق أن طيران الاحتلال الإسرائيلي دمر 3 مساجد بشكل كامل في خان يونس جنوبي قطاع غزة نتيجة للقصف المستمر منذ انتهاء الهدنة.

كما تواصل قوات الاحتلال غاراتها العنيفة على خان يونس على نحو غير مسبوق، وقد سوت الكثير من المباني بالأرض.

فيما استهدف الاحتلال المناطق الوسطى والجنوبية بغارات عنيفة رغم وجود مئات آلاف النازحين.

فيما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنه صدرت تعليمات لمستوطني الشمال بعدم التحرك من المستوطنات وإليها ونصب حواجز على الطرقات ومنع الأعمال الزراعية.

