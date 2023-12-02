اشتباكات عنيفة بين سرايا القدس وقوات الاحتلال في حي الشيخ رضوان

أعلنت سرايا القدس أن عناصرها - منذ ساعات الفجر الأولى - تخوض اشتباكات ضارية مع قوات العدو المتوغلة في حي الشيخ رضوان, ومحاور التقدم شمال غرب وجنوب غزة.

كما تم إطلاق نار متقطع بالقرب من شارع العيون ومشفى الرنتيسي في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة

فيما استهدفت طائرات الاحتلال غارة مخيم جباليا شمالي مدينة غزة.

كما تواصل مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها على شرقي المغازي بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الطيران المروحي في المكان.

وعلي صعيد اخر؛ فقد وصل 4 شهداء لمستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط القطاع جراء قصف منزل في منطقة الجعفراوي شرقي مدينة دير البلح.