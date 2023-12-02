رئيس جامعة جنوب الوادي يهنئ بدران بعضوية المجلس العلمي المصري

أرسل الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا برقية تهنئة للدكتور محمد أبو الفضل بدران الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للثقافة ونائب رئيس جامعة جنوب الوادي الأسبق؛ بمناسبة انتخابه عضوا عاملا مدى الحياة بالمجمع العلمي المصري تقديرًا لإسهاماته الأدبية والثقافية والعلمية.

وثمّن رئيس الجامعة هذه الخطوة وشكر أعضاء المجمع العلمي على اختيار الدكتور بدران متمنيا للمجمع كل التوفيق وللدكتور أبوالفضل بدران كل الأمنيات الطيبة لخدمة المجمع والجامعة استكمالا لدوره التعليمي والأدبي والثقافي والمجتمعي.

كان مجلس إدارة المجمع العلمي المصرى قد قرر اختيار الشاعر والناقد الأدبي الدكتور أبو الفضل بدران الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للثقافة عضواً عاملاً مدى الحياة بالمجمع؛ تقديرا لدوره الأدبي والأكاديمي والمجتمعي ومساهماته الثقافية.

وتم منح الدكتور بدران والأعضاء الجدد في حفل بهيج حضره الأستاذ الدكتور فاروق إسماعيل رئيس المجمع والدكتور محمد عبدالرحمن الشرنوبي أمين عام المجمع ولفيف من الوزراء وأعضاء المجمع .

ووجه الدكتور أبوالفضل بدران الشكر لمن رشحه للعضوية العاملة ومن تكرم بانتخابه متمنيا الإسهام في أنشطة المجمع العلمية والأدبية والثقافية.

ويعد المجمع العلمي المصري من أقدم المؤسسات العلمية في مصر بعد الأزهر الشريف فقد أنشئ في ١٧٩٨ ويهدف إلى العمل على تقدم العلوم في مصر، وبحث ودراسة الأحداث التاريخية ومرافقها الصناعية، وعواملها الطبيعية.