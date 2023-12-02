عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزراء يسلم وحدات جديدة للمستفيدين بالاسكان الإجتماعي بالسادات

صورة من الحدث
صورة من الحدث

سلم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، منذ قليل عدد من وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"للمستفيدين بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.

و تتضمن الشقة ال٩٠ متر  ثلاث غرف و حمام ومطبخ وصالة كبيرة وغرفة بلكونة.

من المقرر أن يقوم مدبولي بزيارة لعدد من المصانع بالمدينة في اطار زيارته للمصانع القطاع الخاص .

من جانبها، قالت الدكتورة مي عبد الحميد رئيس صندوق الاسكان الاجتماعي ان الصندوق نفذ مليون وحدة سكنية علي مستوي الجمهورية لافتا ان نصيب مدينة السادات بمحافظة المنوفية ١٩٥٥٠ الف وحدة سكنية.

وأضافت رئيس الصندوق، خلال كلمتها في احتفالية تسليم وحدات سكنية سكن لكل المصريين انه سيتم تسليم عدد من الوحدات السكنية من الاعلان الرابع عشر والذي كان المقرر لها تسليمها في ٢٠٢٤ .

وعرضت فيلم تسجيلي عن تنفيذ المليون وحدة سكنية متضمن الوحدات السكنية التي تم الانتهاء منها لافتا ان المشروعات وفرت ٤ مليون فرص عمل للشباب ، كما وفر الصندوق وحدات سكنية لذوي الاعاقة .

كما تضمن مستشفيات وملاعب ونوادي رياضية ومدارس في جميع التجمعات السكنية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تراجع قوي.. وهذا ثمن عيار21

الحكومة تعلنه رسميًا ومفيش تعويم| موعد انتهاء أزمة الدولار ومفاجأة في سعره الأن

القائمة جاهزة| بالأسماء.. 6 راحلين عن الأهلي.. هؤلاء للبيع والبقية لـ الاستغناء

بيراميدز يفجر مفاجأة ويطيح بالزمالك خارج الدوري الأفريقي.. وهذا أمل “الأبيض” الوحيد

توقيع جزاءات وتحقيقات.. الزمالك يتخذ قرارات عاجلة ورادعة بسبب أحمد سيد زيزو

في شقة المتعة الحرام بالتجمع.. ماذا حدث بين بائعة المناديل ومتحرش منتصف الليل؟

لم يجدد حتى الآن| رحيل محمد عبد المنعم للاحتراف.. إعلامي يفجر مفاجأة

تحذير من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

ترشيحاتنا

أسلحة تعرض لأول مرة| القوات المسلحة تنظم مؤتمراً صحفياً للإعلان عن فعاليات معرض إيديكس 2023

معلومات الوزراء يدشّن العدد الأول من مجلة "سياسات مناخية" تزامناً معCOP 28

مدبولي يتفقد مصنعا لإنتاج الأجهزة الكهربائية بالسادات

الانتخابات الرئاسية.. إقبال كبير من المصريين في قطر على صناديق الاقتراع |صور

الحكم على مرتضى منصور بسبب محامي شهير.. بعد قليل

أمريكا تتعهد بتقديم 3 مليارات دولار أخرى لصندوق المناخ الأخضر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يتخطى 30 ألف جنيه.. سعر صادم لحزام هيفاء وهبي الأصفر

أمراض مزمنة.. مضاعفات خطيرة تحدث للمصابين بإنفلونزا الخنازير

في متناول الجميع.. سعر فستان جورجينا بـ أبو ظبي يثير الجدل

تحذير عاجل من الأرصاد.. حالة عدم الاستقرار تبدأ في هذه المحافظات

فيديو

أحلام تتعرض لموقف مؤثر بسبب فتاة من ذوى الهمم.. تفاصيل

إيمانكم لامس روحي.. غزة تحفز الكثيرين على اعتناق الإسلام| فيديو

مقطع فيديو يجمع بين ياسمين صبري والنجم العالمي جوني ديب بمهرجان البحر الأحمر

نبيلة عبيد ولبلبة ونانسي عجرم يرقصن مع شارون ستون بالبحر الأحمر.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

اﻟﻤﺰﻳﺪ