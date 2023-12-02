رئيس الوزراء يسلم وحدات جديدة للمستفيدين بالاسكان الإجتماعي بالسادات

سلم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، منذ قليل عدد من وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"للمستفيدين بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.

و تتضمن الشقة ال٩٠ متر ثلاث غرف و حمام ومطبخ وصالة كبيرة وغرفة بلكونة.

من المقرر أن يقوم مدبولي بزيارة لعدد من المصانع بالمدينة في اطار زيارته للمصانع القطاع الخاص .

من جانبها، قالت الدكتورة مي عبد الحميد رئيس صندوق الاسكان الاجتماعي ان الصندوق نفذ مليون وحدة سكنية علي مستوي الجمهورية لافتا ان نصيب مدينة السادات بمحافظة المنوفية ١٩٥٥٠ الف وحدة سكنية.

وأضافت رئيس الصندوق، خلال كلمتها في احتفالية تسليم وحدات سكنية سكن لكل المصريين انه سيتم تسليم عدد من الوحدات السكنية من الاعلان الرابع عشر والذي كان المقرر لها تسليمها في ٢٠٢٤ .

وعرضت فيلم تسجيلي عن تنفيذ المليون وحدة سكنية متضمن الوحدات السكنية التي تم الانتهاء منها لافتا ان المشروعات وفرت ٤ مليون فرص عمل للشباب ، كما وفر الصندوق وحدات سكنية لذوي الاعاقة .

كما تضمن مستشفيات وملاعب ونوادي رياضية ومدارس في جميع التجمعات السكنية.