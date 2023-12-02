طائرات الاحتلال تقصف مسجد النور بخان يونس

ذكرت إذاعة الاقصي أن طائرات الاحتلال استهدفت مسجد النور في السطر الغربي بخان يونس.

وذكرت مصادر محلية في وقت سابق بأن قوات الاحتلال قصفت مئذنة مسجد السلام في القرارة.

وكانت قناة الميادين ذكرت في وقت سابق أن طيران الاحتلال الإسرائيلي دمر 3 مساجد بشكل كامل في خان يونس جنوبي قطاع غزة نتيجة للقصف المستمر منذ انتهاء الهدنة.

كما تواصل قوات الاحتلال غاراتها العنيفة على خان يونس على نحو غير مسبوق وقد سوت الكثير من المباني بالأرض.

فيما استهدف الاحتلال المناطق الوسطى والجنوبية بغارات عنيفة رغم وجود مئات آلاف النازحين.

فيما اشارت وسائل إعلام إسرائيلية الي انه صدرت تعليمات لمستوطني الشمال بعدم التحرك من المستوطنات وإليها ونصب حواجز على الطرقات ومنع الأعمال الزراعية.