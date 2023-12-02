سوريا: ما يقوم به الاحتلال في الجولان يسبب تدهورا للبيئة

اقتلاع للأشجار ودفن للنفايات الخطرة..



أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس خلال كلمة في القمة العالمية للعمل المناخي بدبي ان سوريا انخرطت جدياً في الجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي والحد من آثاره.

وقال المهندس عرنوس: يجب تضافر كل الجهود لدفع العمل المناخي إلى الأمام وتسريع وتيرة خفض الانبعاثات من خلال التحول في مجال الطاقة، وإدارة استخدامات الأراضي على نحو متكامل ومستدام، وتفعيل نظم الحد من الخسائروالأضرار، ووفاء الدول بالتزاماتها المتعلقة بالعمل المناخي

وأضاف : الحرب الإرهابية على سوريا والإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة عليها زادت من معاناتها من آثار التغير المناخي

وتابع : ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل من اقتلاع للأشجار ودفن للنفايات الخطرة يتسبب بتدهور البيئة في هذه المنطقة وحرمان المواطنين السوريين من حاجتهم من المياه في انتهاك واضح للقوانين الدولية

وأتم : سوريا على الرغم مما تمر به، تابعت العمل والالتزام بإجراءات حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي، وإدماج البعد البيئي في خطط التنمية وإعادة الإعمار، والتزمت وما زالت بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها في مجال البيئة والتغير المناخي.