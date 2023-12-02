بسبب إخفاق الحكومة.. اعتقال 6 محتجين خلال تظاهرة أمام منزل نتنياهو| فيديو

أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، بأن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 6 أشخاص أثناء تظاهرهم أمام منزل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في بلدة قيسارية الساحلية.

وقال منظمو الاحتجاج إن الشرطة ألقت القبض على 6 منهم أثناء تظاهرهم أمام منزل نتنياهو.

ويطالب المتظاهرون نتنياهو بالاستقالة في أعقاب الإخفاقات التي أدت إلى هجوم حماس الموسع في 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل.

وأظهر مقطع فيديو من مكان الحادث عدة متظاهرين يقفون على الكثبان الرملية المطلة على منزل نتنياهو، وينادونه بمكبرات الصوت، قبل أن تواجههم الشرطة.

ولفت المحتجون إلى أن الشرطة أبلغتهم بأنهم لم يحصلوا على إذن للتظاهر في هذا المكان.