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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مدير تحرير الأهرام: 7 أكتوبر ضربة قاسمة لنتنياهو ولن تنساها إسرائيل

إبراهيم البهي مدير
إبراهيم البهي مدير تحرير الأهرام للشئون السياسية

قال الدكتور إبراهيم البهي مدير تحرير الأهرام للشئون السياسية والدبلوماسية، إن الهدنة بين فلسطين وإسرائيل تكون في الصدارة لصالح فلسطين ولكنها تكون أيضا لصالح نتنياهو وإسرائيل.

وأضاف البهي، خلال لقائه، ببرنامج صباحنا مصري، المذاع على فضائية المصرية، أنه بالرغم ان اسرائيل اصرت على الحرب وتواصلت بالضرب لمدة  ٥٠ يوميا  بأحدث الأجهزة الأمريكية والإسرائيلية، الا أنهم لم يستطيعوا تحرير اسير واحد من جيشهم، وهذه القوة الغاشمة الواهمة كانوا يتوهمون تحرير الأسري من الجيش الإسرائيلي ولكن المقاومة لم تعطي لهم الفرصة.


وأكد مدير تحرير الأهرام للشئون السياسية والدبلوماسية، أن القضية الفلسطينية قضية عادلة، وعندما قامت المقاومة بضرب الجيش الإسرائيلي في عقر دارهم يوم ٧ أكتوبر هذه كانت ضربة قاسمة لم يستطيع إسرائيل نسيانها.

وأوضح مدير تحرير الأهرام للشئون السياسية، أنه من مصلحة إسرائيل أن تستمر الهدنة لأكثر من مرة.

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