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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس بلغاريا: العالم يواجه تحديا كبيرا بسبب التغيرات المناخية

رومين جورجيف راديف
رومين جورجيف راديف

قال رومين جورجيف راديف رئيس بلغاريا، إن التغير المناخي تهديد عالمي ولن يواجَه إلا عبر استجابة عالمية موحدة، مشددًا على أن بلاده ملتزمة تماما بأهداف اتفاق باريس، وسوف نصل إلى هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050، والعالم يواجه تحديا كبيرا بسبب التغيرات المناخية

وأكد راديف، خلال تصريحات خاصة لـ القاهرة الإخبارية، أن الانبعاثات البلغارية من الغازات الدفيئة في عام 2020 انخفضت بنسبة 57%، حيث جرى تجاوز الهدف الوطني حول النصيب من الطاقة المتجددة في استهلاك الطاقة الإجمالي بنحو 7%، مشددًا على ضرورة تنويع مصادر الطاقة.

وتابع: «لا يجب أن ندع كل هذه الأزمات تفت من عضدنا في مواجهة التغيرات المناخية، لا سيما مع مراعاة الكوارث غير المسبوقة مؤخرا، فالمصادر العلمية الموثوقة تُظهر بوضوح أن التنمية المرنة مناخيا معرضة للخطر في إطار مستويات الاحتباس الحراري الحالية، حيث يجب الاستفادة من الوقت المتبقي لدرء أسوأ آثار التغير المناخي».

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