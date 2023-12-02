أستاذ علوم سياسية: إقبال المصريين على الانتخابات الرئاسية بالخارج بروفة للمشهد الداخلي

أكد الدكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية، أن مصر تواجه حزمة من التحديات الكبيرة في الكثير من المجالات، موضحًا أن إقبال المصريين في الخارج على التصويت في الانتخابات الرئاسية يعبر عن التفاف حقيقي وانتماء من المواطنين تجاه وطنهم.

وقال خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، إن تصويت المصريين في الخارج وإقبالهم على التصويت بمثابة بروفة حقيقية لما ننتظره في الأسبوع المقبل من عملية تصويت داخل مصر.

من خلال الرقم القومي

وتابع: هناك حزمة من التيسيرات قدمتها الهيئة الوطنية للانتخابات، بالسماح للمصريين المقيمين في الخارج للإدلاء بأصواتهم من خلال الرقم القومي، دون الحاجة إلى جواز السفر.

وأوضح سلامة، أن مسئولي الجاليات المصرية في الخارج قاموا بتوفير وسائل المواصلات من أجل التيسير على المصريين للإقبال والتصويت في الانتخابات، مشيرًا إلى أن التصويت في الانتخابات الرئاسية واجب وحق وطني لكل مواطن.